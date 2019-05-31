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النقل العام بالقاهرة: زيادة خطوط الهيئة بالأسمرات لـ 6 وجارى زيادتها بالمحروسة

الجمعة، 31 مايو 2019 03:00 ص
النقل العام بالقاهرة: زيادة خطوط الهيئة بالأسمرات لـ 6 وجارى زيادتها بالمحروسة اللواء رزق على - رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة ستزيد عدد السيارات التى تخدم مشروع المحروسة 1 و2  ، تنفيذا  لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بعد نقل سكان جدد للمشاريع الجديدة كان آخرها أهالى السكاكينى بالشرابية

وقال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن الهيئة زودت من خطوطها بمشاريع تطوير العشوائيات، منها مشروع مدينة الأسمرات حيث تم زيادة عدد خطوط الهيئة بالاسمرات لـ 6 خطوط يتجهون لمناطق مختلفة ، مشيرا الى أن محافظة القاهرة تعمل حاليا على نقل سكان منطقة حكر السكاكينى  سكان منطقة أو السعود، بسور مجرى العيون بمصر القديمة، لحى الأسمرات فى إطار خطة القضاء على العشوائيات بالقاهرة . 


هيئة النقل العام

الاسمرات

الشرابية

خطوط النقل العام

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