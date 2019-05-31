الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات مصر، وذلك عقب إنتهاء الإمتحانات في مطلع شهر مايو الجاري، وبدأت مديريات التربية والتعليم في التصحيح وظهور النتائج خلال الأيام الماضية، ومازالت محافظات تنتظر إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.
وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة برقم الجلوس وأرقام النجاح للطلاب بالكامل في كل محافظة:-
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. احصل عليها الآن
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف برقم الجلوس
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. برقم الجلوس
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 72.14% برقم الجلوس
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد برقم الجلوس
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019.. بالاسم ورقم الجلوس
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الدقهلية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر .. احصل على النتيجة برقم الجلوس
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82.3٪
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