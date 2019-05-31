الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

كتب – أحمد مرعى

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات مصر، وذلك عقب إنتهاء الإمتحانات في مطلع شهر مايو الجاري، وبدأت مديريات التربية والتعليم في التصحيح وظهور النتائج خلال الأيام الماضية، ومازالت محافظات تنتظر إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.