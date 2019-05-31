سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 ص
الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة امتحانات - أرشيفية
كتب – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات مصر، وذلك عقب إنتهاء الإمتحانات في مطلع شهر مايو الجاري، وبدأت مديريات التربية والتعليم في التصحيح وظهور النتائج خلال الأيام الماضية، ومازالت محافظات تنتظر إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة برقم الجلوس وأرقام النجاح للطلاب بالكامل في كل محافظة:-

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. احصل عليها الآن

 

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف برقم الجلوس

 

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. برقم الجلوس

 

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 72.14% برقم الجلوس

 

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد برقم الجلوس

 

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس برقم الجلوس

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019.. بالاسم ورقم الجلوس

 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019

 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الدقهلية 2019

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر .. احصل على النتيجة برقم الجلوس

 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82.3٪

 

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

 


المحافظات

الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

اخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82.3٪

الخميس، 30 مايو 2019 04:38 م

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82.3٪

الخميس، 30 مايو 2019 04:21 م

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019

الخميس، 30 مايو 2019 02:19 م

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الدقهلية 2019

الخميس، 30 مايو 2019 02:08 م

"تعليم الشرقية": نتيجة الشهادة الإعدادية خلال 48 ساعة

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 74,5%

الخميس، 30 مايو 2019 12:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

توتنهام ضد ليفربول.. بوتشتينو يسعى لكسر عقده كوبر وسيميونى بنهائى دورى الأبطال

توتنهام ضد ليفربول.. بوتشتينو يسعى لكسر عقده كوبر وسيميونى بنهائى دورى الأبطال

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة