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المصرية للاتصالات: حريق سنترال الجيزة كان بغرفة التكييفات ولم يؤثر على الخطوط الأرضية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:41 م
المصرية للاتصالات: حريق سنترال الجيزة كان بغرفة التكييفات ولم يؤثر على الخطوط الأرضية المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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نفى مسئول رفيع بالشركة المصرية للاتصالات، تأثر الخطوط الأرضية والانترنت التابعة لسنترال الجيزة جراء حريق نشب أمس وصفته الشركة بالمحدود فى بيان لها. 
 
 وأضاف المصدر لليوم السابع، أنه بشأن ما تردد عن تأثر 50 ألف خط تابع للسنترال، أن هذا الأمر غير صحيح، فالحريق نشب فى غرفة التكييفات وتمت السيطرة عليه سريعا. 
 
ويصل عملاء الخطوط الأرضية للمصرية للاتصالات لأكثر من 8 ملايين عميل كما تستحوذ على النسبة الأكبر بسوق الانترنت الأرضى بـ 5.5 مليون عميل، وتمتلك 4.2 مليون عميل بخدمة التليفون المحمول. 
 
 

التكييف المركزى

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