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المدعى العالم فى باريس: نحقق مع رجال الشرطة فى وقائع عنف ضد المتظاهرين

الجمعة، 31 مايو 2019 10:20 م
المدعى العالم فى باريس: نحقق مع رجال الشرطة فى وقائع عنف ضد المتظاهرين الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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قال المدعى العام فى باريس ريمى هايتز، اليوم الجمعة فى مقابلة حصرية مع صحيفة لو باريزيان، أنه بعد مرور 6 اشهر من اندلاع موجة غضب حركة السترات الصفراء، يتم حاليا إجراء تحقيقات تستهدف عناصر من الشرطة.

وقال  ريمى هايتز ، انه تم القبض على بعض رجال الشرطة على هامش اعمال عنف ارتكبت ضد متظاهرى السترات، وبالفعل سيتم تحويلهم إلى المحاكم العقابية والجنائية ، مؤكدا أنه تم إنشاء أكثر من 40 جلسة تحقيق فى شكاوى وردت باعمال عنف من الشرطة وإن جميع الجهات الفاعلة فى السلسلة العقابية، تعمل معا " القضاة ، والكتبة ، والمحامون ، ورجال الشرطة "، واضاف مع العلم أن العديد من الملفات تتطلب تحقيقات طويلة ، مشيرا الى أنه منذ بداية الحركة فى 17 نوفمبر ، سجلنا 2.907 حالة تم اعتقالها لدى الشرطة، ومنهم 515 حالة تمت محاكمتهم فى محكمة فورية.

وتستعد حركة السترات الصفراء، للأسبوع الـ39 من الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون وحكومته، ومطالبته بالرحيل.

 


فرنسا

السترات الصفراء

الشرطة الفرنسية

اخبار العالم

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