الكويت: الإفراج عن سجين قضى 18 عاما فى محبسه بعد دفع 33 مليون دولار لأهل القتيل

الكويت / أ ش أ/

أفرجت أجهزة الأمن الكويتية، اليوم الجمعة عن سجين، متهم بقتل إحدى الصحفيات، بعد قضائه نحو 18 عاما فى السجن؛ وذلك بعد قيام أهليته بدفع 10 ملايين دينار (ما يعادل نحو 33 مليون دولار أمريكي) دية لأهل القتيلة.

وكانت قبيلة العوازم الكويتية، التى ينتمى إليها السجين خالد نقا العازمي، قد دشنت حملة لجمع مبلغ الدية اللازم للإفراج عن المذكور، بعد قبول أهل القتيلة بمبلغ الدية، حيث تم جمع المبلغ فى غضون أسبوعين، ليمثل أكبر مبلغ دية فى تاريخ الكويت.

وتجمعت جموع غفيرة من أبناء قبيلة "العوازم" ومختلف القبائل الكويتية لاستقبال العازمى أمام منزله، فيما أعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم وامتنانهم للقيادة السياسية، ولكل المشاركين فى حملة العفو عنه والمساهمين فى جمع الدية اللازمة.

يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد أدانت العازمى بتهمة قتل الكاتبة والصحفية الكويتية هداية السلطان فى 20 مارس 2001، وقضت بإعدامه، وهو الحكم الذى أيدته لاحقا محكمة الاستئناف، لكن محكمة التمييز خففت الحكم إلى السجن المؤبد.