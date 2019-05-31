سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: الإفراج عن سجين قضى 18 عاما فى محبسه بعد دفع 33 مليون دولار لأهل القتيل

الجمعة، 31 مايو 2019 06:14 م
الكويت: الإفراج عن سجين قضى 18 عاما فى محبسه بعد دفع 33 مليون دولار لأهل القتيل عناصر من الشرطة البرازيلية
الكويت / أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفرجت أجهزة الأمن الكويتية، اليوم الجمعة عن سجين، متهم بقتل إحدى الصحفيات، بعد قضائه نحو 18 عاما فى السجن؛ وذلك بعد قيام أهليته بدفع 10 ملايين دينار (ما يعادل نحو 33 مليون دولار أمريكي) دية لأهل القتيلة.

وكانت قبيلة العوازم الكويتية، التى ينتمى إليها السجين خالد نقا العازمي، قد دشنت حملة لجمع مبلغ الدية اللازم للإفراج عن المذكور، بعد قبول أهل القتيلة بمبلغ الدية، حيث تم جمع المبلغ فى غضون أسبوعين، ليمثل أكبر مبلغ دية فى تاريخ الكويت.

وتجمعت جموع غفيرة من أبناء قبيلة "العوازم" ومختلف القبائل الكويتية لاستقبال العازمى أمام منزله، فيما أعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم وامتنانهم للقيادة السياسية، ولكل المشاركين فى حملة العفو عنه والمساهمين فى جمع الدية اللازمة.

يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد أدانت العازمى بتهمة قتل الكاتبة والصحفية الكويتية هداية السلطان فى 20 مارس 2001، وقضت بإعدامه، وهو الحكم الذى أيدته لاحقا محكمة الاستئناف، لكن محكمة التمييز خففت الحكم إلى السجن المؤبد.

 


الكويت

أخبار الكويت

الإفراج عن سجين

18 عاما فى محبسه

33 مليون دولار

أهل القتيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة