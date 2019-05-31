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الكرملين: تقييم المواطنون الروس للرئيس بوتين أهم من استطلاعات الرأى

الجمعة، 31 مايو 2019 03:00 م
الكرملين: تقييم المواطنون الروس للرئيس بوتين أهم من استطلاعات الرأى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمترى بيسكوف، أن المواطنين الروس هم وحدهم من يقيّمون عمل وأداء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن خبراء علم الاجتماع غالباً ما يخطئون.

ورداً على سؤال عما إذا كان الكرملين راض عن استطلاع الرأى، الذى أجراه مؤخرا مركز "الرأى العام الروسى "حول أداء بوتين، قال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، "لدى الرئيس تقييم واحد فقط، وهو كيف يرى الشعب أداءه، أما الاستطلاعات فهى تأتى فى المرتبة الثانية".

وأضاف بيسكوف "أن الكرملين يُقيم عاليا الاحترافية التى يتمتع بها موظفونا فى مجال علم الاجتماع والاستطلاعات"، ويأتى تصريح بيسكوف بعد أن أظهر استطلاع لمركز "الرأى العام الروسى"، تراجعا كبيرا فى المؤيديين للرئيس الروسى وأدائه فى منصبه.

 

 


ديمترى بيسكوف

الكرملين

الرئاسة الروسية

فلاديمير بوتين

مركز الراى العام الروسى

الرئيس الروسى

مؤيدو الرئيس الروسى

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