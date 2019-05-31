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القبض على عاطل بحوزتة مستندات مزورة بمرور بنها

الجمعة، 31 مايو 2019 01:14 م
القبض على عاطل بحوزتة مستندات مزورة بمرور بنها حبس -أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه

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ألقت مباحث المرور بالقليوبية،القبض علي عاطل بحوزتة مستندات مرورية مزورة بمرور بنها وتولت النيابة التحقيق
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطارل من ضباط مباحث إدارة مرور القليوبية، بضبط "محمد.س"، 46سنة،عاطل ،ومقيم عرب السعادة ،الحوامدية ، جيزة ،أثناء تواجده بإدارة المرور ببنها لاعتماد عدد 3 فواتير سيارات ،يشتبه في كونهم "مزورين "   
 
بالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور تلك المحررات أفادت بأنها غير صحيحه "مزوره "،بمواجهة المتهم ، اقر بارتكاب الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 2621 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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القليوبية

مرور بنها

مستندات مزورة

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