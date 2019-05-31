القبض على صاحب شركة لاستيراده لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه باستيراد لعب أطفال وحجر بطارية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى استيراد "محمد.أ" صاحب شركة استيراد وتصدير، لكمية من ألعاب الأطفال، وحجر البطارية، غير مطابقة للمواصفات القياسية بالطالبية.

وبمداهمة الشركة تم ضبط المتهم وبحوزته 5800 قطعة من الألعاب وحجر البطارية المستوردة، بالمخالفة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.