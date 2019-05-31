العثور على ربة منزل مقتولة داخل منزلها بقرية كفر العرب فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

كشف أحد الجيران بقرية كفر العرب منيا القمح بالشرقية، اليوم الجمعة، غياب ربة منزل، حيث عثر على جثتها داخل مسكنها، وتم إخطار نيابة مركز منيا القمح العامة للتحقيق، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من مركز شرطة منيا القمح بالعثور علي جثة " أمل ح ط ع" 51 سنة ربة منزل مقيمة كفر العرب، دائرة المركز، متوفية داخل المنزل منذ أسبوع، في حالة تحلل على السرير داخل غرفة النوم وبجوارها شاكوش ويوجد أثار دماء علي الأرض.

وكشفت التحريات الأولية عدم سرقة أي متعلقات شخصية منها أو من المسكن، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.