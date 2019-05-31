العثور على جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

انتشلت قوات الانقاذ النهرى بالحماية المدنية ببنى سويف اليوم الجمعة جثة شاب من مياه نهر النيل بمدينة بنى سويف العاصمة.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، إخطارا من العقيد عمرو عطية مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بالعثور على جثة طافية على سطح مياه النيل خلف مبنى المسطحات المائية، وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من استخراجها وتبين أن الجثة لشخص يدعى "حاتم على شحاتة" 21 سنة ، مقيم حى الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى العام واستدعاء مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، وإبلاغ أسرة المتوفى لسماع أقوالهم واستلام الجثة لدفنها .