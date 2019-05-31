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العاهل الأردنى: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة

الجمعة، 31 مايو 2019 01:56 ص
العاهل الأردنى: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
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قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إن القمة العربية تأتى فى وقت والأمة العربية فى أمس الحاجة لتوحيد مواقفها ورؤيتها المشتركة، مشدًدا على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف العاهل الأردنى - فى كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة مساء اليوم الخميس - أن "الأمة العربية تواجه العديد من التحديات التى تستدعى منا جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من أجل توحيد الصف العربى وتعزيز منظومة العمل العربى المشترك لمواجهة الأخطار التى تحيط بأمتنا".
وأكد أن المملكة الأردنية تقف مع الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم ورفض أي تدخل في الشئون الداخلية للدول العربية الشقيقة أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال، والذي كان آخره ما تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من اعتداءات مُدانة ومرفوضة.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة مواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي عبر تطبيق حقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك، متابعًا أن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.


الملك عبد الله الثانى

القمة العربية

أمن الخليج

القمة العربية الطارئة

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