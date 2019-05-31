الطقس فى الخليج.. استمرار الموجة الحارة فى معظم دول المنطقة

وكالات

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها فى العديد من دول الخليج، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات بهطول أمطار المصحوبة بالرياح.

السعودية

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة فى المملكة العربية السعودية إلى 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار، إلا أنه الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

البحرين

توقعت هيئة الأرصاد البحرينية أن يستمر الطقس الحار على معظم الأنحاء فى دولة البحرين، أما الرياح فسوف تكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ويتراوح ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام. بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس اليوم الجمعة يميل إلى الحرارة المرتفعة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، مع فرصة للغبار فى المناطق المكشوفة، وظهور بعض السحب المتفرقة.