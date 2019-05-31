الصين تلقى القبض على 8 مهاجرين كوريين شماليين

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ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن السلطات الصينية ألقت القبض على 8 مهاجرين كوريين شماليين فى الأسبوع الماضى.

وقال مهاجر كورى شمالى معروف باسمه العائلى "كيم"، إن والدته فى الستينيات من عمرها وابنه البالغ من العمر 18 عاما وابنته ذات الـ 13 عاما، القى القبض عليهم فى مدينة نانينج الصينية الحدودية مع فيتنام، مضيفًا أن امرأة فى العشرينيات من عمرها ألقى القبض عليها مع أسرته.

وكانت السلطات الصينية قد اعتقلت 4 مهاجرين كوريين شماليين آخرين (رجلان وامرأتان) يوم 25 مايو الجارى فى مدينة سنيانج الصينية الحدودية.