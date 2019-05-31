سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتنمية المشتركة مع هولندا

الجمعة، 31 مايو 2019 10:00 ص
الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتنمية المشتركة مع هولندا نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب الرئيس الصينى "وانج تشى شان"، أهمية تعزيز العلاقات مع هولندا، والعمل على تحقيق التنمية المشتركة، جاء ذلك فى تصريحات خلال لقاء شان ملك هولندا "ويليام ألكساندر"، ورئيس الوزراء "مارك روتى"، بشكل منفصل خلال زيارته هولندا، ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة.

وقال "شان"، إن العلاقات بين الصين وهولندا شهدت نموا سريعا فى السنوات الأخيرة استنادا إلى الاحترام المتبادل والسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع الخلافات جانبا، مشددا على أن الحقائق تثبت أن البلدين يمكنهما تحقيق تنمية ورخاء مشتركين على الرغم من اختلاف نظمهما الاجتماعية وثقافتهما ومراحل تنميتهما.

وأعرب عن ترحيب الصين بهولندا للمشاركة بنشاط فى مبادرة الحزام والطريق، وأن يوفر الجانب الهولندى بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية وشفافة أمام المستثمرين الصينيين، وأضاف أن الصين أصرت دائما على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع على أساس المشاورات على قدم المساواة فى محاولة لبناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية.

من جانبه، قال ملك هولندا "ويليام ألكساندر"، إن بلاده تقدر العلاقات مع الصين، معربا عن رضاه بالتطور الأخير الذى أحرزته العلاقات الثنائية، واعتبر أن تنمية الصين مهمة جدا للسلام والازدهار على الصعيد العالمي، داعيا كل دولة إلى السعى لحل مشكلاتها الخاصة والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه العالم.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهولندى "مارك روتي"، قال نائب الرئيس الصينى "وانج تشى شان"، إن زيارته لهولندا تهدف إلى تعزيز التواصل والثقة المتبادلة، وتنفيذ التوافقات التى توصل إليها زعيما البلدين خلال زياراتهما المتبادلة، وأشار إلى أن البلدين سلكا طريقا يتميز بالتعاون المربح للجانبين على مستوى رفيع، وهو ما يتضح من التبادلات المتكررة رفيعة المستوى، ونتائج التعاون المثمر، والتبادلات الشعبية المتزايدة.

وحث نائب الرئيس الصينى، الجانبين على تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار وتعميق التعاون فى القطاعات المالية والابتكارية، مؤكدا دعم الصين للتكامل الأوروبى وعملها مع الجانب الأوروبى لحماية مباديء التجارة الحرة وبناء اقتصاد عالمى مفتوح.

من جهته، قال رئيس وزراء هولندا "مارك روتي"، إن هولندا والصين شريكان مهمان فى التعاون، وإن مبادرة الحزام والطريق تتسق كثيرا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبى المتعلقة بربط أوروبا وآسيا.

وأعرب عن استعداد الجانب الهولندى لتعزيز التعاون مع الصين فى مجالات مثل الابتكار التكنولوجى والتمويل الأخضر وتغير المناخ والطاقة النظيفة والاستكشاف المشترك لسوق طرف ثالث، وأضاف أن بلاده تقدر موقف الصين من قضية تغير المناخ، معربا عن أمله فى حماية النظام التجارى متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل مشترك.

 

 


نائب الرئيس الصينى

العلاقات الصينية الهولندية

الاتحاد الاوروبى

اخبار عالمية

اخبار العالم

ملك هولندا

رئيس وزراء هولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين ولاوس تنظمان مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب الشهر المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 05:40 م

من بدأ الحرب أمريكا أم الصين؟.. الصين أعلنت الحرب على شركات التكنولوجيا الأمريكية منذ 2009 وحجبت جوجل وفيس بوك وتويتر وأكثر من 10 شركات أمريكية أخرى.. وأمريكا ترد فى 2019 بوضع "هواوى" على القائمة السوداء

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 م

ترامب: الولايات المتحدة تبلى بلاء حسنا فى محادثات التجارة مع الصين

الخميس، 30 مايو 2019 02:45 م

الصين: نعارض التنمر التجارى الأمريكى ونستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية بحق آبل

الخميس، 30 مايو 2019 12:54 م

صور.. تايوان تجرى تدريبات عسكرية وتتعهد بالتصدى لأى عدوان من الصين

الخميس، 30 مايو 2019 10:18 ص

الصين: إثارة النزاعات التجارية "إرهاب اقتصادى مكشوف"

الخميس، 30 مايو 2019 09:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة