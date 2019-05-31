الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات والتنمية المشتركة مع هولندا

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أكد نائب الرئيس الصينى "وانج تشى شان"، أهمية تعزيز العلاقات مع هولندا، والعمل على تحقيق التنمية المشتركة، جاء ذلك فى تصريحات خلال لقاء شان ملك هولندا "ويليام ألكساندر"، ورئيس الوزراء "مارك روتى"، بشكل منفصل خلال زيارته هولندا، ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة.

وقال "شان"، إن العلاقات بين الصين وهولندا شهدت نموا سريعا فى السنوات الأخيرة استنادا إلى الاحترام المتبادل والسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع الخلافات جانبا، مشددا على أن الحقائق تثبت أن البلدين يمكنهما تحقيق تنمية ورخاء مشتركين على الرغم من اختلاف نظمهما الاجتماعية وثقافتهما ومراحل تنميتهما.

وأعرب عن ترحيب الصين بهولندا للمشاركة بنشاط فى مبادرة الحزام والطريق، وأن يوفر الجانب الهولندى بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية وشفافة أمام المستثمرين الصينيين، وأضاف أن الصين أصرت دائما على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع على أساس المشاورات على قدم المساواة فى محاولة لبناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية.

من جانبه، قال ملك هولندا "ويليام ألكساندر"، إن بلاده تقدر العلاقات مع الصين، معربا عن رضاه بالتطور الأخير الذى أحرزته العلاقات الثنائية، واعتبر أن تنمية الصين مهمة جدا للسلام والازدهار على الصعيد العالمي، داعيا كل دولة إلى السعى لحل مشكلاتها الخاصة والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه العالم.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهولندى "مارك روتي"، قال نائب الرئيس الصينى "وانج تشى شان"، إن زيارته لهولندا تهدف إلى تعزيز التواصل والثقة المتبادلة، وتنفيذ التوافقات التى توصل إليها زعيما البلدين خلال زياراتهما المتبادلة، وأشار إلى أن البلدين سلكا طريقا يتميز بالتعاون المربح للجانبين على مستوى رفيع، وهو ما يتضح من التبادلات المتكررة رفيعة المستوى، ونتائج التعاون المثمر، والتبادلات الشعبية المتزايدة.

وحث نائب الرئيس الصينى، الجانبين على تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار وتعميق التعاون فى القطاعات المالية والابتكارية، مؤكدا دعم الصين للتكامل الأوروبى وعملها مع الجانب الأوروبى لحماية مباديء التجارة الحرة وبناء اقتصاد عالمى مفتوح.

من جهته، قال رئيس وزراء هولندا "مارك روتي"، إن هولندا والصين شريكان مهمان فى التعاون، وإن مبادرة الحزام والطريق تتسق كثيرا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبى المتعلقة بربط أوروبا وآسيا.

وأعرب عن استعداد الجانب الهولندى لتعزيز التعاون مع الصين فى مجالات مثل الابتكار التكنولوجى والتمويل الأخضر وتغير المناخ والطاقة النظيفة والاستكشاف المشترك لسوق طرف ثالث، وأضاف أن بلاده تقدر موقف الصين من قضية تغير المناخ، معربا عن أمله فى حماية النظام التجارى متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل مشترك.