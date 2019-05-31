الصين تؤكد أهمية تعزيز البناء المشترك للحزام والطريق مع ماليزيا

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أكدت الصين، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز استراتيجية التنمية والبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" مع ماليزيا، ودعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وقال الرئيس الصينى شى جين بينج - فى رسالة بعث بها إلى ملك ماليزيا سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - إن الصين وماليزيا جارتان وشريكتان مهمتان، وإنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 45 عاما، كانت العلاقات الصينية الماليزية طويلة الأمد، وحقق التعاون العملى نتائج مثمرة وفوائد ملموسة للشعبين، وقدم إسهامات إيجابية فى الاستقرار والتنمية الإقليميين.

وأضاف أنه فى الوقت الحاضر، تمر الصين وماليزيا بفترة مهمة فيما يتعلق بالتطور وآفاق التعاون الواسعة، وأن الجانب الصينى يولى اهتماما بالغا للعلاقات مع ماليزيا، ويأمل أن ينتهز الجانبان الفرصة لبناء "حزام وطريق" بشكل مشترك لتعزيز استراتيجية التنمية والربط، وضخ دلالات جديدة فى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ودعم التنمية الإقليمية.

من جانبه، قال ملك ماليزيا سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه - فى رسالته إلى الرئيس الصينى - إن العلاقات بين ماليزيا والصين ازدهرت على مدار الـ45 عاما الماضية، وإن الصداقة بين الشعبين استمرت فى التعمق، معربا عن أمله فى استمرار تعزيز العلاقات مع الصين بما يعود بالفائدة على الشعبين.