السيسى يستقبل رئيس وزراء باكستان فى مكة.. وعمران خان: نقدر دور مصر المحورى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، عمران خان، رئيس وزراء باكستان، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة"

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجىهورية، إن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة تلك التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة".