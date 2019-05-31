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السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة مع "جامبيا" سياسيا ودينيا

الجمعة، 31 مايو 2019 04:40 م
السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة مع "جامبيا" سياسيا ودينيا الرئيس السيسى ونظيره آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مؤكداً استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص علي تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

الرئيس السيسى ونظيره آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا
 

وأعرب الرئيس الجامبي من جانبه عن تقديره وشكره العميق للسيد الرئيس وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيراً إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيداً في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية.

وأضاف "راضى"، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث حول بعض القضايا الأفريقية خاصةً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية جامبيا في تجمع إيكواس لدول غرب أفريقيا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية للتصدي لها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.


السيسي

مكة المكرمة

افريقيا

جامبيا

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