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الرى تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجارى المائية عقب أجازة العيد

الجمعة، 31 مايو 2019 10:57 م
الرى تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجارى المائية عقب أجازة العيد إزالة تعديات - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى ، رئيس مصلحة الري،  أنه سيتم تكثيف حملات ازالة التعديات المقامة على المجاري المائية عقب اجازة عيد الفطر. 
 
وقال السعدى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع  " ، أنه تم وضع خطة للانتهاء من هذه التعديات بنهاية العام الحالى ، مشيرا الى أن أخر تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل ، كشف أنه تم ازالة 45 الف و 876 حالة تعدى علي النيل من اجمالى 50 ألف و399 مخالفة .
 
وأشار التقرير ،  إلي أنه تم تحرير 50 ألف و 42 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
 
وأكدت وزارة الرى ، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.
 
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل .
 

وزارة الرى

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

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