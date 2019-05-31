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الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكا للهدنة فى سوريا

الجمعة، 31 مايو 2019 11:11 ص
الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكا للهدنة فى سوريا الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركى 6 انتهاكات أخرى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، وأضاف أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات خلال الــ24 ساعة الماضية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، موضحا أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

وأكد البيان، أيضا، أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا حاليا.

 

 

 


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