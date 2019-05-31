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الحكومة الروسية: لا نرى أى عقبات أمام مشاركة كييف برابطة الدول المستقلة

الجمعة، 31 مايو 2019 05:01 ص
الحكومة الروسية: لا نرى أى عقبات أمام مشاركة كييف برابطة الدول المستقلة
أ ش أ

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أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية سيرجى بريخودكو أن موسكو لا ترى أى عقبات أمام مشاركة كييف بالكامل فى شؤون رابطة الدول المستقلة، لكن لم ترد حتى الآن أى إشارات من السلطات الجديدة حول تغيير أساليب التعاون فى إطار الرابطة.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بريخودكو قوله - للصحفيين، في إجابة على سؤال حول كيفية بناء العلاقات مع السلطات الجديدة في أوكرانيا في إطار رابطة الدول المستقلة - "من السابق لأوانه تحديد الخط الذي ستنتخبه السلطات الأوكرانية الجديدة في العلاقة مع رابطة الدول المستقلة. لم ترد بعد أي إشارات تشير إلى إمكانية تغيير النهج السابقة للحكومة الأوكرانية".
وأضاف بريخودكو: "لا نرى أي عقبات أمام مشاركة كييف الكاملة في التعاون متعدد الأطراف في إطار الرابطة، بل على العكس، نحن مقتنعون، بأن لديها عددًا من المزايا المحددة، في المقام الأول للمواطنين الأوكرانيين".


روسيا

أوكرانيا

رابطة الدول المستقلة

سيرجى بريخودكو

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