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الجيش اللبنانى يعلن القبض على 8 عناصر داعشية فرو من الباغوز وإحالتهم للقضاء

الجمعة، 31 مايو 2019 06:42 م
الجيش اللبنانى يعلن القبض على 8 عناصر داعشية فرو من الباغوز وإحالتهم للقضاء الجيش اللبنانى - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الجيش اللبنانى، عبر حسابه على تويتر، القبض على خلية تابعة لجماعة داعش الإرهابية، مكونة من 8 عناصر دخل أفرادها لبنان خلسة، إثر تضييق الخناق عليهم في منطقة الباغوز السورية.

 

فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بيان أصدرته قيادة الجيش اللبنانى، جاء فيه: "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص 8 عناصر ينتمون إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تم رصدهم وتوقيفهم في مناطق لبنانية مختلفة، وقد دخلوا الأراضى اللبنانية خلسة إثر تضييق الخناق عليهم فى الداخل السورى - منطقة الباغوز".

 

 


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داعش الارهابية

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