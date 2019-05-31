الجيش اللبنانى يعلن القبض على 8 عناصر داعشية فرو من الباغوز وإحالتهم للقضاء

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الجيش اللبنانى، عبر حسابه على تويتر، القبض على خلية تابعة لجماعة داعش الإرهابية، مكونة من 8 عناصر دخل أفرادها لبنان خلسة، إثر تضييق الخناق عليهم في منطقة الباغوز السورية.

فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بيان أصدرته قيادة الجيش اللبنانى، جاء فيه: "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص 8 عناصر ينتمون إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تم رصدهم وتوقيفهم في مناطق لبنانية مختلفة، وقد دخلوا الأراضى اللبنانية خلسة إثر تضييق الخناق عليهم فى الداخل السورى - منطقة الباغوز".