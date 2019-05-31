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"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة 40 عداد مياه بالمرج

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة 40 عداد مياه بالمرج عداد مياه ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة سرقة عدادات المياه، من مداخل العمارات والعقارات.

كان قسم شرطة المرج تلقى عدة بلاغات من مواطنين، بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين، وهما "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين، وبإعداد كمين ، تم ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وسرقتهما 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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سرقة عدادات المياة فى المرج

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