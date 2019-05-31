الجمعة الأخيرة فى شهر رمضان .. تعرف على موضوع الخطبة

يودع 180 ألف مسجد بربوع مصر شهر رمضان بخطبة الجمعة الأخيرة، بعنوان: "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، وذلك لتذكير المصريين بقيمة العمل الصالح وأعمال البر.

ويتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله "تعالى" بالطاعات المختلفة ؛ كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد.

وتتناول الخطبة، أن شهر رمضان المبارك ميدان للتنافس فى أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله "عز وجل"، ولقد كان هذا حال النبى "صلى الله عليه وسلم" فى رمضان، فعن ابن عباس "رضى الله عنهما" قال: كان رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ " ،

ومن أعظم صور أعمال البر: الصلة والتواصل بين الأهل والأقارب والجيران، والناس جميعًا، وذلك من أكبر عوامل تحقيق التآلف والترابط، ونشر قيم التراحم بين الناس كافة، فرمضان لا مجال فيه للمخاصمة ولا المشاحنة.