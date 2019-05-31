التخطيط: "جائزة مصر للتميز الحكومى" تهدف إلى تحفيز روح التنافس بين الموظفين

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أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى جائزة مصر للتميز الحكومى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى الوصول لجهاز إدارى كفء فعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من جائزة مصر للتميز الحكومى يتمثل فى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، فضلًا عن نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

وذكرت الوزارة- فى تقرير صادر عنها يرصد نتائح الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى وذلك بعد غلق باب الترشح للجائزة واستلام ملفات الجهات المشاركة فى 12 مايو الجارى- أن منظومة التميز الحكومى تعكس فلسفة التميز المؤسسى والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية جودة العمل والتميز المؤسسى فى تحقيق الريادة، مشيرة إلى أن محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى تدعم تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز المؤسسى فى القطاع الحكومى لإعداد الأنظمة الداخلية وتمكين المؤسسات من فهم ومواكبة التطورات فى عصر المتغيرات المتسارعة عالميًا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من استلام ملفات الترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية يوم 12 مايو الجاري، وبلغ عدد تلك الملفات 1323 ملفا، مشيرة إلى أنه تم تدريب 3699 موظفا على معايير التميز الحكومى لجائزتى المؤسسة الحكومية المتميزة، والوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم عقد ورش عمل إضافية مكثفة لـ 1128 موظفا بهدف التدريب على معايير التميز الحكومى للجائزتين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التقييم بشراكة مع حكومة دولة الامارات وفقًا لبروتوكول التعاون بين البلدين.

وتناول تقرير وزارة التخطيط شروط التقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وهى أن تكون مؤسسة حكومية مصرية، وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة، كما شملت شروط التقدم لجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية أن تكون الوحدة منوطة بتقديم خدمة حكومية، وتقدم الوحدة خدماتها مباشرة للمواطنين أو المستثمرين، وألا يقل عدد العاملين بالوحدة عن ثلاثة أفراد للتمكن من تكوين فريق عمل للتقدم للجائزة وتطبيق المعايير، وأن تكون الوحدة ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

وفيما يخص جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية أشار التقرير إلى أنه يشترط أن تكون الجهة حكومية، وأن يكون تطبيق ذكى أو موقع على نطاق gov.eg، وأن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسة للتطبيق/ الموقع، ويشترط فى جائزة الابتكار والابداع أن يكون المتقدم من جهة حكومية وتكون اللغة العربية كذلك هى اللغة الرئيسة للبحث، وأن يكون البحث أو الفكرة تم تطبيقها بالفعل، وأدت إلى حل مشكلة أو تخفيض وتبسيط فى مراحل الاجراءات أو تخفيض فى التكلفة.

وأوضح التقرير أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى فئتين هما جوائز التميز المؤسسى والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة/ المحافظات وتضم الوحدات المحلية المتمثلة فى المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإضافة إلى المؤسسات التعلیمیة وتضم الكليات الحكومية.

كما تضم جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، منافذ تقديم الخدمات الجماھیریة والتى تشمل مكاتب البريد، مكاتب التأهيل الاجتماعى لذوى القدرات الخاصة، مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، أما جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية فتشمل الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية/ التطبيقية.

وتشمل الفئة الآخرى من فئات جائزة مصر للتميز الحكومى، جوائز التميز الفردى والتى تضم جائزة القيادات المتميزة وهى تخصص للمتميزين بالمراكز القيادية من رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام أو مدير إدارة، بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.

وتناول تقرير الوزارة معايير التقييم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة حيث تستند معايير تلك الجائزة على محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى المتمثلة فى المحور الأول وهو تحقيق الرؤية ويمثل الوزن النسبى له 60% حيث يتضمن هذا المحور أربعة معايير رئيسة أهمها هى رؤية مصر 2030، أما المحور الثانى، فهو محور الابتكار والوزن النسبى له 20% ويتضمن هذا المحور معيارين رئيسين هما استشراف المستقبل وإدارة الابتكار، والمحور الثالث هو الممكنات والوزن النسبى له 20% والذى يتضمن أربعة معايير رئيسة هى رأس المال البشري، الممتلكات والموارد، الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

ويتم التقييم للجائزة باستخدام أسلوب التقييم الخاص بمنظومة التميز الحكومى، حيث تنقسم عملية التقييم إلى قسمين رئيسين أحدهما خاص بتقييم القدرات والآخر خاص بتقييم النتائج، ويتم تقييم القدرات من خلال ثلاثة معايير رئيسة هى الفاعلية، الكفاءة، والتعلم والتطوير، بينما يتم تقسيم النتائج من خلال أربعة معايير هى الشمولية والقابلية للاستخدام، تحقيق النتائج، التطور فى الأداء والموقع الريادى.