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البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 31 مايو 2019 11:25 ص
البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9% عن الأسبوع الماضى. 
  
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 390.7 مليار جنيه إلى 389.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 242.3 مليار جنيه إلى 238.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 633 مليار جنيه إلى 627.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
 

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