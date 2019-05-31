البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 390.7 مليار جنيه إلى 389.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 242.3 مليار جنيه إلى 238.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 633 مليار جنيه إلى 627.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.