البرلمان النمساوى يصوت على الثقة فى الحكومة الجديدة الخميس المقبل

فيينا أ ش أ

يقوم المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" بالتصويت يوم الخميس المقبل على الثقة فى الحكومة الجديدة برئاسة المستشارة بريجيته بيرلاين، والتى من المقرر أن تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين يوم الاثنين القادم .

وقالت مصادر سياسية فى فيينا اليوم الجمعة "إنه سيكون أحد أول الإجراءات الرسمية المهمة للحكومة الجديدة، هو تحديد موعد نهائى للانتخابات البرلمانية المقررة فى الخريف المقبل"، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية فى الوقت الحالى هى أنه لا يوجد حتى الآن أى اتفاق بين الأحزاب السياسية حول موعد الانتخابات، وهو ما سوف تبحثه اللجنة الرئيسية فى البرلمان.

ولفتت المصادر إلى أن المواعيد المقترحة لموعد الانتخابات فى أيام 15 أو 22 أو 29 سبتمبر المقبل، متوقعة أن يقر البرلمان فى جلسته المقبلة قواعدا أكثر صرامة بشأن التبرعات التى تتلقاها الأحزاب السياسية؛ وذلك نتيجة لما كشفت عنه فضيحة الفساد السياسى الكبرى والمعروفة باسم "إيبيزا"، والتى تفجرت مؤخرا، وتسبب فى انهيار الائتلاف الحاكم ، واستقالة الحكومة، والإساءة إلى صورة الحياة السياسية فى النمسا بشكل عام.