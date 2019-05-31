سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان النمساوى يصوت على الثقة فى الحكومة الجديدة الخميس المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 07:42 م
البرلمان النمساوى يصوت على الثقة فى الحكومة الجديدة الخميس المقبل البرلمان النمساوى
فيينا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" بالتصويت يوم الخميس المقبل على الثقة فى الحكومة الجديدة برئاسة المستشارة بريجيته بيرلاين، والتى من المقرر أن تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين يوم الاثنين القادم .

وقالت مصادر سياسية فى فيينا اليوم الجمعة "إنه سيكون أحد أول الإجراءات الرسمية المهمة للحكومة الجديدة، هو تحديد موعد نهائى للانتخابات البرلمانية المقررة فى الخريف المقبل"، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية فى الوقت الحالى هى أنه لا يوجد حتى الآن أى اتفاق بين الأحزاب السياسية حول موعد الانتخابات، وهو ما سوف تبحثه اللجنة الرئيسية فى البرلمان.

ولفتت المصادر إلى أن المواعيد المقترحة لموعد الانتخابات فى أيام 15 أو 22 أو 29 سبتمبر المقبل، متوقعة أن يقر البرلمان فى جلسته المقبلة قواعدا أكثر صرامة بشأن التبرعات التى تتلقاها الأحزاب السياسية؛ وذلك نتيجة لما كشفت عنه فضيحة الفساد السياسى الكبرى والمعروفة باسم "إيبيزا"، والتى تفجرت مؤخرا، وتسبب فى انهيار الائتلاف الحاكم ، واستقالة الحكومة، والإساءة إلى صورة الحياة السياسية فى النمسا بشكل عام.

 


البرلمان النمساوى

النمسا

أخبار النمسا

حكومة النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة