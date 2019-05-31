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البحر الأحمر تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق تجربة الأكياس الصديقة للبيئة

الجمعة، 31 مايو 2019 06:08 م
البحر الأحمر تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق تجربة الأكياس الصديقة للبيئة جانب من اجتماع المحافظ
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة بديوان عام المحافظة مع مسئولى الجهات التنفيذية المختصة بتطبيق تجربة الأكياس البديلة التي سوف تنطلق من غدا السبت، وذلك لمناقشة اليات التنفيذ لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة وتفعيل مبادرة المحافظة بدون أكياس بلاستيك.

ناقش محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع مع ممثلى الجهات المختصة الاليات لاستخدام الاكياس الصديقة للبيئة ، مؤكدا على استخدام أكياس قابلة لاعادة التصنيع وغير مضرة بالبيئة. 
 
وقرر المحافظ مسبقا بمنع استخدام البلاستيك اعتبارا من أول شهر يونيو، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك .
 
وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشئون البيئة وقطاع المحميات والتموين وشرطة المرافق وغرفة الغوص والصحة وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة. 
 
وأكد المحافظ أن المحافظة لا تسعى إلى تحرير المخالفات بل نهدف إلى التزام المواطنين بتطبيق المنظومة وتنفيذها من تلقاء أنفسهم. 
 
وأوضح المحافظ أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.
 
وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء "المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكة والخضروات"، وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والماصات "الشاليموه" بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة "السفاري - النزهة - اليومية" بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.
 
حضر الاجتماع العميد تامر سميرئيس الادارة المركزية السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة والدكتور محمود حنفى المستشار العلمى للمحافظة، وجمعية هيبكا وقطاع محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة و الإدارة العامة للبيئة وغرفة الغوص ومديرية التموين ومديرية الصحة وشرطة المرافق بالمحافظة.

 


البحرالاحمر

تطبيق الاكياس البديلة للبلاستيك

الغردقة

محميات البحر الأحمر

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