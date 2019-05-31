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"البحر الأحمر" تدهن وجهات منازل غير القادرين على نفقة المحافظة.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 04:36 م
"البحر الأحمر" تدهن وجهات منازل غير القادرين على نفقة المحافظة.. صور البحر الأحمر تدهن وجهات منازل غير القادرين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بدأت محافظة البحر الأحمر، فى  طلاء وجهات المنازل القديمة على نقتها الخاصة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي التشوه البصري للمباني القديمة، حيث طورت المحافظة المناطق القديمة ودهنت وجهات المنازل بألوان موحدة. 

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قال فى تصريح خاص لليوم السابع، أن عدة شركات بدأت فى تطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة، بهدف القضاء على التشوه البصري تنفيذا لتعليمات الرئيس، وكذلك الأحياء التراثية التى تعد علامات حضارية وتاريخية بمدينة الغردقة و لتعكس تاريخ المدينة، وتصبح مزارا سياحيا لزوار المدينة تحكي عن عبق تاريخها.  

وكشف أن المناطق التي تدهنها المحافظة وتطورها بشكل كامل  الصيادين والملاحة بالغردقة، تتم علي نفقة المحافظة لغير القادرين، حيث يتم وضع انتر لوك لجميع الطرق الداخلية لها وطلاء المنازل من جديد وتطوير شبكات الصرق الصحي بها، وبدأت اشكال المنازل بمنطقة الميناء بالغردقة لتظهر كلوحات فنية.

 

جانب من طلاء المبانى
جانب من طلاء المبانى

طلاء المنزل القديمة بالغردقة
طلاء المنزل القديمة بالغردقة

طلاء واجهات المبانى بالغردقة
طلاء واجهات المبانى بالغردقة

محافظة الغردقة تبدأ بطلاء منازل غير القادرين
محافظة الغردقة تبدأ بطلاء منازل غير القادرين

 


البحر الاحمر

طلاء المنازل

المناطق القديمة

الغردقة

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