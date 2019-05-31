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البابا فرنسيس يزور رومانيا لتحسين علاقات الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية

الجمعة، 31 مايو 2019 03:18 م
البابا فرنسيس يزور رومانيا لتحسين علاقات الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان - أرشيفية
رويترز

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غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، روما، اليوم الجمعة، متوجها إلى رومانيا فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى تحسين العلاقات بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.

وتمثل رحلة فرنسيس إلى الدولة ذات الأغلبية الأرثوذكسية المقصد التالى والوجهة القادمة فى مساعى الفاتيكان الرامية إلى تحقيق الوحدة فى نهاية المطاف بين الفرعين الشرقى والغربى للمسيحية، اللذين انقسما عن بعضهما عام 1054.

فى وقت سابق من هذا الشهر، زار فرنسيس بلغاريا ومقدونيا الشمالية، ويغلب على كليهما الأرثوذكس، لنفس الهدف، فيما لا تزيد نسبة الكاثوليك بين سكان رومانيا عن 4.6% فقط، فى حين يمثل الأرثوذكس 86.5% من سكان البلاد، والبابا فرنسيس هو ثانى بابا يزور رومانيا بعد رحلة البابا يوحنا بولس الثانى فى عام 1999.

 

 

 


البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الارثوذكسية

بابا الفاتيكان يزور رومانيا

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