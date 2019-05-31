الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل جنودا أساءوا لسمعة الجيش فى الموصل

كتبت: أحمد جمعة

أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال الأشخاص الذين أسأوا لسمعة الجيش العراقى من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعى بعد صدور توجيهات من قبل رئيس أركان الجيش العراقى.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا قالت فيه إن رئيس الأركان الفريق أول ركن عثمان الغانمي أمر بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين "أساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت شبكة سكاى نيوز عربية، الجمعة، إن مقطعا مصورا أظهر عددا من الجنود أحدهما يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندى آخر لوالدته التى انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها خارج الآلية العسكرية وتحمل رضيعا حتى تختفى بصحبة الجندى وراء تلة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الفيديو تم تصويره فى منطقة غير معروفة بمدينة الموصل، شمالى البلاد.