الإفراج عن الضابط الأمريكى "جالاجر" المتهم بارتكاب جرائم حرب فى العراق

كتب محمد تهامى زكى

أصدرت محكمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حكما بالإفراج عن ضابط العمليات الخاصة فى الجيش الأمريكى إدوارد جالاجر، قبل 11 يوما من مثوله أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى العراق.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قرر القاضى العسكرى الكابتن آرون روج، إطلاق سراح جالاجر من مكان احتجازه فى قاعدة القوات البحرية بسان دييجو، تلبية لطلب محامى الضابط الذين اتهموا المدعين بسوء السلوك.

وقال المحامين إن المدعين والمحققين العاملين لصالحهم تجسسوا عليهم وعلى صحفيين، مشددين على أن هذه المخالفة تتطلب إسقاط الاتهامات عن موكلهم أو طرد كبير المدعين من المحاكمة التى ستنطلق منتصف الشهر المقبل، وجاء القرار القضائى رغم توقعات الجميع بأن القاضى سيؤجل النظر فى هذه الدعوى.

ويواجه جالاجر، 39 عاما، قائد فصيل فى قوات "نافى سيلز"، اتهامات بقتل مدنيين أعزلين، هما طفلة ورجل مسن وذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم "داعش" بسكين فى العراق عام 2017.

ومنذ أواخر مارس منع الضابط المتهم من مغادرة القاعدة العسكرية، بعد أن نقل إليها بأمر من رئيس الدولة دونالد ترامب من مطار عسكرى فى كاليفورنيا حيث كانت ظروف احتجازه قاسية.

ومن المتوقع أن يكون جالاجر بين العسكريين المتهمين أو المدانين فى قضايا ارتكاب جرائم حرب الذين أعلن ترامب فى وقت سابق من الشهر الجارى نيته العفو عنهم.