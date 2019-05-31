سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمريكية التى احتجزتها طالبان لسنوات: كنت أخاف من زوجى أكثر من الخاطفين

الجمعة، 31 مايو 2019 10:10 ص
الأمريكية التى احتجزتها طالبان لسنوات: كنت أخاف من زوجى أكثر من الخاطفين الأمريكية التى احتجزتها طالبان
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت  السيدة الأمريكية التى احتجزها مسلحون مقربون من حركة طالبان لخمس سنوات مع زوجها الكندى أنها كانت تخشى الأخير أكثر من خوفها من خاطفيها.
 
وفى مقابلة تلفزيونية، زعمت كايتلان كولمان إنه خلال السنوات الخمس التى تم احتجازها فيها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد زوجها جوشوا بويل الذى أنجب منها ثلاثة أبناء خلال فترة احتجازهما.
 
وقالت كولمان فى مقابلة مع قناة  ABC الأمريكية " كنت أخاف منه أكثر من خاطفينا، فما كنت أتعرض له داخل الزنزانة كان مروعا للغاية".
 
وتقول صحيفة التايمز إن بويل تم القبض عليه فى ديسمبر 2017 باتهامات الاعتداء بعد أشهر قليلة من إنقاذ الزوجين.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات العلنية التى  أدلت بها كولمان عن زوجها يمكن أن تعقد من محاكمته الجنائية التى تعد فيها السيدة الأمريكية الشاهدة الوحيدة.
 
وكان بويل قد نفى ارتكاب أية مخالفات، ومن المتوقع ألا يعترف بذنبه فى الاتهامات التسعة عشر التى يواجهها. وهو يعيش فى كندا الآن بعد أن تم إطلاق سراحه.
 
وتم اختطاف الزوجين فى عام 2012 من قبل شبكة حقانى، التى لها علاقة قريبة لحركة طالبان. وكانا فى رحلة فى وسط آسيا فى هذا العام  حيث قرر الزوج القيام بها بعد فترة قصيرة من زواجهما.
 
وأشارت كولمان فى المقابلة إلى أنها تزوجت من بويل رغم اكتشافها أن زوجته السابقة ابنة قيادي بتنظيم القاعدة. وعلمت بعد زواجهما فقط أن بويل متعاطف مع طالبان.
 
 
 
 
 
 

امريكية

طالبان

امريكية محتجزة

اغتصاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 8 مسلحين وإصابة 2 آخرين فى مداهمات للجيش الأفغانى لأوكار طالبان

الجمعة، 31 مايو 2019 09:05 ص

مقتل 40 مُسلحًا من طالبان فى عمليات منفصلة للقوات الأفغانية وسط أفغانستان

الخميس، 30 مايو 2019 07:49 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تحطم مروحية بأوكرانيا ومصرع 4.. وفد من طالبان يصل موسكو.. تدريبات عسكرية تايوانية.. تهديد بالقتل لرئيس برلمان العراق.. ومشروع جدول أعمال القمة العربية

الخميس، 30 مايو 2019 12:02 م

وفد من طالبان الأفغانية يصل موسكو لإحياء محادثات السلام

الخميس، 30 مايو 2019 11:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة