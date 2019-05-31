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الأقصر تطلق مبادرة لتوعية السيدات بعدم غسل السجاد بمياه الشرب

الجمعة، 31 مايو 2019 02:16 م
الأقصر تطلق مبادرة لتوعية السيدات بعدم غسل السجاد بمياه الشرب اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر،إطلاق حملة للتوعية بالاستخدام الجيد للمياه وعدم الإسراف فيها خلال آخر أيام رمضان قبل عيد الفطر المبارك، حيث تم إطلاق نصائح لتوعية السيدات بمختلف مدن المحافظة للحفاظ علي المياة، وذلك تحت إشراف أمانى محمد المدنى، مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة.

وشملت نصائح وخطوات حملة شركة مياة الأقصر للتوعية بترشيد إستهلاك المياة قبل عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد،وتوزيع لوحات إرشادية بالمقاهى والشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية بترشيد إستهلاك المياه،وتم التوجه للمواطنين فى مواقعهم لحثهم على عدم الإسراف فى المياه.

كما شملت الحملة نشر الرسائل المتعلقة بعدم الإسراف وترشيد إستهلاك المياه، حيث أن الحملات تسعي لخدمة المواطنين بالإستفادة من المياه فى الشرب بدلا من إهدارها فى مجال التنظيف المنزلى والغسيل وناشدت الشركة السيدات بغسيل السجاد بجردل مياة بدلاً من فتح الصنابير والإسراف في المياة، وعدم رش الشوارع بالمياه النقية وتجريم استخدام خراطيم المياه خاصة فى المقاهى، وضرورة التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات فى بيارات الصرف الصحى، وحماية بيارات الصرف يساهم في تفادى ما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحي، وضرورة إستخدام الأكياس لجمع المخلفات لحماية شبكات الصرف الصحى من الإنسداد، والإتصال فوراً فى حالة حدوث مشكلة مياه أو صرف بالرقم المجانى لغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو الرقم الأرضى 0952282406 لسرعة الحل.

 


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ترشيد استهلاك المياة

عيد الفطر المبارك

شركة مياة الشرب بالاقصر

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