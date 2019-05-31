سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37

الجمعة، 31 مايو 2019 01:35 م
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 طقس حار - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.

 


الطقس

حالة الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لو هتفطر برا ولا مسافر.. اعرف توقعات حالة طقس "الويك إند"

الجمعة، 31 مايو 2019 12:09 ص

الجو يلاطف عيد الفطر .. الأرصاد تكشف: طقس العيد معتدل على المدن الساحلية المطلة على المتوسط حار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة لطيف ليلا بكافة الأنحاء.. وتؤكد للمواطنين: الأجواء تسمح بالخروج والتنزه

الخميس، 30 مايو 2019 08:13 م

طقس العيد معتدل على السواحل حار بالدلتا والصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 30 مايو 2019 02:04 م

طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38.. الأرصاد: انخفاض طفيف وتدريجى بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة.. والعظمى بالعاصمة تصل إلى 36 الأحد المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م

طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الخميس، 30 مايو 2019 10:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة