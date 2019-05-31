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الأدلة الجنائية تعاين مسرح حريق اندلع داخل شقة فى البساتين لحصر الخسائر

الجمعة، 31 مايو 2019 10:37 م
الأدلة الجنائية تعاين مسرح حريق اندلع داخل شقة فى البساتين لحصر الخسائر ارشيفية
كتب سليم على

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عاين خبراء معمل الإدلة الجنائية تنفيذا لقرار نيابة البساتين،  مسرح حريق شب فى منزل  لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحريات المباحث، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى شقة فى البساتين، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع امتدادها لباقى المجاورات، قبل إخماد الحريق.


حريق شقة

البساتين

نيابة البساتين

الحماية المدنية

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