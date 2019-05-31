استطلاع لرويترز: توترات الشرق الأوسط تدعم برنت قرب 70 دولارا هذا العام

رويترز

أظهر مسح لرويترز، اليوم الجمعة، أن من المرجح أن تبقى أسعار خام برنت قرب 70 دولارا لبقية العام نظرا للمخاطر المتصاعدة المتعلقة بالإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط وموازنتها أثر المخاطر المتعلقة بالطلب الناشئة عن الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وتوقع المسح الشهرى الذى استقصى آراء 43 اقتصاديا وحللا أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.84 دولار للبرميل فى 2019، دون تغير يذكر عن السعر الذى تنبأ به المسح السابق وهو 68.57 دولار لكنه يزيد على متوسط خام القياس العالمى منذ بداية العام والبالغ 66.80 دولار.

وقالت دانييلا كورسينى الاقتصادية فى إنتيسا سان باولو "تدعم التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط علاوة المخاطر المحسوبة حاليا فى أسعار الخام، وأبرز المخاطر التى تواجه أسواق الخام العالمية هى تعطل الممرات التجارية الهامة".

وانزلق برنت إلى ما دون 65 دولارا للبرميل بقليل هذا الأسبوع ليهبط إلى مستويات لم تُسجل منذ بداية شهر مارس.

وكان الخام صعد فى وقت سابق هذا العام ليقترب من أعلى مستوياته فى ستة أشهر عند 75.60 دولار فى أبريل، مرتفعا 50 % من أدنى مستوياته فيما يقرب من عام ونصف العام المسجل فى ديسمبر.

وتضافرت عوامل العقوبات الأمريكية على فنزويلا والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران التى تخضع أيضا لعقوبات خانقة وتقليل الإمدادات من جانب منظمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتتسبب فى ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، ساهم ارتفاع الإنتاج الأمريكى والمخاوف بشأن آثار الخلاف التجارى المتصاعد بين واشنطن وبكين فى كبح زيادات الأسعار.

وتوقع المحللون الذين شملهم المسح زيادة الطلب العالمى على النفط بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا فى 2019، مقارنة بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التى قدرت الزيادة فى وقت سابق هذا الشهر عند 1.38 مليون برميل يوميا.

وحذر المحللون من أن من غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوياتها التى سجلتها فى وقت سابق هذا العام، لأن أى فجوة فى الإمدادات سيقابلها تدخل من أوبك ووفرة فى الإنتاج الأمريكى من النفط.

وأظهر المسح أيضا أن من المتوقع أن يصل سعر الخام الأمريكى الخفيف إلى 60.62 دولار للبرميل فى المتوسط هذا العام، مقارنة مع 60.23 دولار فى توقعات أبريل، وبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط 58 دولارا منذ بداية العام الحالي.