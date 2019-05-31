اجتماع بين وزيرى الدفاع الأمريكى والصينى على هامش قمة أمنية فى سنغافورة

سنغافورة (رويترز)

أجرى وزير الدفاع الصينى وى فنغ خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان محادثات، اليوم الجمعة، فى قمة بشأن الأمن فى آسيا تعقد فى سنغافورة. ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الاجتماع بأنه "بناء ومثمر" وسط تصاعد التوتر بين البلدين بشأن التجارة والأمن.

والتقى المسؤولان على الرغم من وصف شاناهان للإجراءات العسكرية التى تقوم بها بكين فى بحر الصين الجنوبى بأنها "مفرطة". وقال شاناهان للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيتحدث عن هذا الأمر فى كلمة يلقيها غدا السبت.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية متصاعدة وتختلفان فى مجموعة من القضايا الاستراتيجية تشمل بحر الصين الجنوبى وتايوان التى تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لإعادتها لسيطرتها إذا اقتضى الأمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الليفتنانت كولونيل جو بوتشينو، إن شاناهان وصف الاجتماع الذى استمر 20 دقيقة بأنه "بناء ومثمر"، وأضاف "ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات العسكرية لخفض مخاطر سوء التفاهم وسوء التقدير بين بلدينا".

وقال المتحدث إن شاناهان ناقش سبل التعاون بين جيشى البلدين لتنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وقبل الاجتماع قال شاناهان إن لديه عدة اقتراحات بشأن تحسين العلاقات مع بكين يود مناقشتها مع وي.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين مرارا الانتقادات بشأن ما تقول واشنطن إنه تسليح تقوم به بكين لبحر الصين الجنوبى عن طريق بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية وسلاسل صخرية.