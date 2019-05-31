سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اجتماع بين وزيرى الدفاع الأمريكى والصينى على هامش قمة أمنية فى سنغافورة

الجمعة، 31 مايو 2019 04:52 م
اجتماع بين وزيرى الدفاع الأمريكى والصينى على هامش قمة أمنية فى سنغافورة باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكى
سنغافورة (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى وزير الدفاع الصينى وى فنغ خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان محادثات، اليوم الجمعة، فى قمة بشأن الأمن فى آسيا تعقد فى سنغافورة. ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الاجتماع بأنه "بناء ومثمر" وسط تصاعد التوتر بين البلدين بشأن التجارة والأمن.

والتقى المسؤولان على الرغم من وصف شاناهان للإجراءات العسكرية التى تقوم بها بكين فى بحر الصين الجنوبى بأنها "مفرطة". وقال شاناهان للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيتحدث عن هذا الأمر فى كلمة يلقيها غدا السبت.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية متصاعدة وتختلفان فى مجموعة من القضايا الاستراتيجية تشمل بحر الصين الجنوبى وتايوان التى تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لإعادتها لسيطرتها إذا اقتضى الأمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الليفتنانت كولونيل جو بوتشينو، إن شاناهان وصف الاجتماع الذى استمر 20 دقيقة بأنه "بناء ومثمر"، وأضاف "ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات العسكرية لخفض مخاطر سوء التفاهم وسوء التقدير بين بلدينا".

وقال المتحدث إن شاناهان ناقش سبل التعاون بين جيشى البلدين لتنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وقبل الاجتماع قال شاناهان إن لديه عدة اقتراحات بشأن تحسين العلاقات مع بكين يود مناقشتها مع وي.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين مرارا الانتقادات بشأن ما تقول واشنطن إنه تسليح تقوم به بكين لبحر الصين الجنوبى عن طريق بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية وسلاسل صخرية.

 

 


وزيرى الدفاع الأمريكى

وزيرى الدفاع الصينى

قمة أمنية

سنغافورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة