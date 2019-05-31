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الجمعة، 31 مايو 2019 07:17 م
خالد صلاح
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اتساع رقعة حرائق الغابات فى مقاطعة ألبرتا الكندية

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 م
اتساع رقعة حرائق الغابات فى مقاطعة ألبرتا الكندية حرائق الغابات _ صورة أرشيفية
ألبرتا /أ ش أ/

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أعلنت السلطات فى مقاطعة ألبرتا الكندية تفاقم حرائق الغابات المندلعة منذ أكثر من أسبوع فى شمال المقاطعة الغنية بالبترول.

واتسعت رقعة الحرائق من 150 ألف هكتار إلى 230 ألف هكتار، وهو ما أدى إلى زيادة عدد النازحين ليصل مجموعهم إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال وزير الزراعة والغابات فى المقاطعة، دافين دريشن، إن كثافة أعمدة الدخان المتصاعد فى سماء المنطقة تسبب فى زيادة عدد النازحين، وأضاف بأن الحريق المندلع فى تشاك كريج يمتد بسرعة قوية منذ يوم أمس الخميس، مضيفا أن الحريق اتسع على مسافة 30 كيلومترا نحو الجنوب فى الساعات القليلة الماضية، حيث بلغت سرعته 23 مترا فى الدقيقة.

ولاتزال نحو عشرة حرائق خارج نطاق السيطرة من بين نحو 28 حريقًا فى شمال المقاطعة، وفقا لويزر الزراعة فى ألبرتا.

 


حرائق الغابات

مقاطعة ألبرتا الكندية

كندا

أخبار كندا

الحرائق بكندا

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