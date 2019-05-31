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ابعد عن السمنة وخليك فى الصحي.. نصائح للحد من الإصابة بالخرف

الجمعة، 31 مايو 2019 04:30 ص
ابعد عن السمنة وخليك فى الصحي.. نصائح للحد من الإصابة بالخرف
كتبت فاطمة ياسر

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مرض الخرف أصبح منتشرًا بكثرة، فهو من الأمراض التي يتعرض لها المخ، وتؤثر على قدراته وتتسبب فى الشعور والإصابة بفقدان القدرة على التركيز، والنسيان يكون صديق هذا الشخص، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح التى تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض الخرف، وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday"، ومنها:

-الحد من التعرض والإصابة بزيادة الوزن، فالسمنة لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة بمرض الخرف.

-هل تعلم أن الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يوميًا يعمل على تنشيط خلايا المخ، والحد من الإصابة بمرض الخرف، ولذا مارسها يوميًا.

-هناك علاقة قوية بين نوعية الطعام المتناول والإصابة بالخرف، ولذا عليك تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفواكه والخضراوات، التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بهذا المرض.

-التدخين له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالخرف، ولذا عليك الإقلاع عن هذه العادة.

-عليك  تنظيم نسبة مرض السكر، والحد من ارتفاعه حتي لا تصاب بالخرف وتصلب في شرايين المخ.

-تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، فهذا الأمر يعمل على التقليل من الإصابة بالخرف.

 


الخرف

مرض الخرف

الحد من مرض الخرف

الخرف والوقاية منه

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