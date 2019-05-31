إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

أصيب 3 أشخاص من بينهم سيدة في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط

كان العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد وررد بلاغ بإطلاق أعيرة نارية ووقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط وبالإنتقال والإسعاف تبين إصابة كلا من " كريمة .خ. ج"، و "ع. ع " ، و"س. ع" وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.