إسعاف الأقصر: تجهيز 74 سيارة و4 لنشات نهرية لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق إسعاف الأقصر، أنه تم وضع خطة لاستعدادات مرفق الإسعاف لعيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز 74 سيارة تغطى كافة مدن ومراكز محافظة الأقصر، منهم 25 سيارة تمركز لتأمين صلاة العيد فى المساجد المختلقة و تامين والحدائق العامه والميادين وأماكن التجمعات.

وأضاف مدير مرفق إسعاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تشمل تجهيز سيارات إسعاف متمركزة داخل الوحدات الموجودة علي الطرق وذلك لضمان تمشيط الطرق الصحراوية وكافة الطرق الرابطة ما بين المدن،بالإضافة الى تجهيز 4 لنش انقاذ نهرى تشمل لنش تمركز اسنا، و2 لنش امام بنك الاسكندرية بالبر الشرقي بالأقصر،ولنش رابع يتمركز بمنطقة البر الغربي طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق إسعاف الأقصر،على جاهزية كافة السيارات وتوافر كافة مستلزمات الاسعافات بها ، وكذلك ضمان وجود 2 مسعفين بكل سيارة حيث تم منع الاجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين.