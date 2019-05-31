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إزالة 36 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:22 م
إزالة 36 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ازاله التعديات-ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة،على تكثيف الجهود لإزالة التعديات المقامة على الأراضى الزراعية واملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
وفى هذا السياق تم تنفيذ عدد 16 قرار إزالة على جسر ترعة المحمودية بمسطح 1156 متر مسطح بزمام هندسة رى المحمودية بالاداره العامة لري البحيرة   .             
كما تم إزالة عدد 12 قرار إزالة بمساحة إجمالية 7099 متر على مصرف العموم و مصرف فرع جنابية العموم عبارة عن زراعات ومبانى بإلادارة العامة لصرف شمال البحيرة،وكذلك تم ازالة  6 حالات ازالة على حرم الرى بمركز الرحمانى.
 
كما تم تنفيذ قرارين إزالة عبارة عن زراعات بمساحة 650 متر مسطح على مصرف شريشرا بإلادارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة.
 

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