إزالة تعديات على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف بالمنتزة شرق الإسكندرية

وتشكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبدالسلام ،سكرتير عام الحي وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ ومدير إدارة إشغال الطريق وممثل عن إدارة المشروعات وتم إزالة كافة التعديات وفك الشدة الخشبية ، بناءا على المحضر رقم 8404 الصادر من قِبل هيئة الأوقاف وسلمت الأرض للهيئة خالية من أى تعديات، بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية ، بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة مافيا التعديات على الأراضى بشتى أحياء المحافظة.