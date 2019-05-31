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إدارة ترامب تستحدث قاعدة جديدة لتقليل أعداد مهاجرى أمريكا الوسطى

الجمعة، 31 مايو 2019 10:50 م
إدارة ترامب تستحدث قاعدة جديدة لتقليل أعداد مهاجرى أمريكا الوسطى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، استحداث قاعدة جديدة تستهدف الحد بصورة كبيرة من قدرة المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى على المطالبة باللجوء إلى الأراضى الأمريكية، إذا ما دخلوها برا عبر المكسيك.

وأشارت مصادر مسئولة بالإدارة الأمريكية إلى أن هذه القاعدة الجديدة هى أحدث محاولة من جانب إدارة ترامب لتشديد إجراءات اللجوء لأمريكا ، موضحة أنه من المحتمل أن تكون لها تداعيات على الأعداد الضخمة من المهاجرين القادمين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ولفتت المصادر إلى أنه خلال الشهور الأخيرة كان قد تم اعتقال الكثير من المهاجرين الذين جاء أغلبهم من دول أمريكا الوسطى إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ، واضطروا للسفر عبر المكسيك للوصول إلى تلك الحدود ، ولدى وصولهم طالب بعضهم باللجوء من موظفى الحدود الأمريكية.

وبدخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ ، فلن يسمح للمهاجرين الذين أقاموا فى دولة ثالثة السعى لطلب اللجوء؛ ولذلك فمن يمر عبر المكسيك لفترة قصيرة، لن يتمكن من المطالبة باللجوء، ونتيجة لذلك فستنخفض بصورة هائلة أعداد من يستحقون اللجوء.

 


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أعداد مهاجرى أمريكا الوسطى

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