إخلاء سبيل طالبين بالثانوية الأزهرية لامتحان أحدهما مكان الآخر بكفالة 5000 جنيه

قررت نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل طالبين بالثانوية الأزهرية تم ضبطهما أثناء قيام أحدها بتأدية الامتحان مكان الثانى بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بقيام رئيس اللجان المشرف على امتحانات الثانوية الأزهرية بالتحفظ على طالبين لقيام أحدهما بالامتحان مكان الآخر فى مادة البلاغة.

وتبين من التحريات أثناء قيام رئيس اللجنة بعد الطلاب فى نهاية إمتحان أمس فى مادة البلاغة، وجد طالب فى آخر بالفصل، وتبين أنه استعان بطالب زميل لم يكن عليه امتحانات، ليؤدى الأمتحان مكانه، تم التحفظ على الطالبين وإخطار النيابة العامة.



