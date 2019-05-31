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إحالة عاطل فى مصر الجديدة يبيع المخدرات فى نهار رمضان للجنايات

الجمعة، 31 مايو 2019 02:12 م
إحالة عاطل فى مصر الجديدة يبيع المخدرات فى نهار رمضان للجنايات مخدرات-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وأدلى  المتهم بحيازة كيلو حشيش بمنطقة مصر الجديدة باعترافات  أمام رجال المباحث حيث قال إنه يبيع المخدرات لعملائه فى نهار رمضان للزبائن.

كان  رجال المباحث بالقاهرة، نجحت فى القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

و تمكن ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالى، 2 هاتف محمول. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


مصر الجديدة

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عقوبة حيازة المخدرات

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