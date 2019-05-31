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إتفاقية تعاون بين مصر وبلغاريا لنمو قطاع السياحة بين البلدين

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
إتفاقية تعاون بين مصر وبلغاريا لنمو قطاع السياحة بين البلدين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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توقع وزارة السياحة اليوم الجمعة مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى مجال السياحة، للمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين، من خلال تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والتاريخية والشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية.

يأتى ذلك على هامش زيارة وزيرة السياحة إلى دولة بلغاريا لحضور المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحة (ITSC) الذى ينعقد بمدينة فارنا البلغارية، وذلك بدعوة من وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا انجلكوفا للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، مؤكدة علي حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لافتة إلى زيارة رئيس جمهورية بلغاريا الى مصر في مارس الماضي، والتي استقبله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أهم نتائجها الاعلان عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك.

ويأتى ذلك فى إطار سعى وزارة السياحة لتنويع الأسواق السياحية وعدم الإعتماد على أسواق بعينها، وكذلك رفع الحركة السياحية من الأسواق المنخفضة أعدادها حيث بلغ عدد السائحين الذين أتوا لمصر من بلغاريا خلال العام 2018،  20 ألف و 622 سائح.

 

 


بلغاريا

وزارة السياحة

السوق الاوربية

السياحة البلغارية

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