"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية لمساجد المنتزة

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية إلى مساجد المنتزة، للحديث عن فضل شهر رمضان والتعرض لرحمات الله والإجابة على تساؤلات المواطنين، وذلك بتوجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة ،وبإشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة.

وقال بيان للأوقاف اليوم أن القوافل الدعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم وإثراء للحقل الدعوى ، مشيرا إلى أن الدعاة لا يألون جهدا طوال العام في إبلاغ رسالتهم.

وأضاف إلى أن الدعاة هدفهم أن يجعلوا شعر رمضان ميدانا للتنافس في الطاعات والقربات ،اقتداء بنبيهم وإبلاغا لرسالة ربهم وحمايةً لأوطانهم .