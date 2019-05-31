سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية لمساجد المنتزة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:41 م
"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية لمساجد المنتزة قافله دعويه
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية إلى مساجد المنتزة، للحديث عن فضل شهر رمضان والتعرض لرحمات الله والإجابة على تساؤلات المواطنين، وذلك بتوجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة ،وبإشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة.
 
وقال بيان للأوقاف اليوم أن القوافل الدعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم وإثراء للحقل الدعوى ، مشيرا إلى أن الدعاة لا يألون جهدا طوال العام في إبلاغ رسالتهم.
 
وأضاف إلى أن الدعاة هدفهم أن يجعلوا شعر رمضان ميدانا للتنافس في الطاعات والقربات ،اقتداء بنبيهم وإبلاغا لرسالة ربهم وحمايةً لأوطانهم .
 
 

الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

قافله دعوية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة