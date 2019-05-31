أوبرا دمنهور تقدم أشهر الأغانى الدينية والرمضانية احتفالا بليلة القدر

تستضيف دار الأوبرا بدمنهور بمحافظة البحيرة ،اليوم الجمعة، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار لإحياء سهرة غنائية مميزة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الأغانى الرمضانية والتراثية ومنها - رمضان كريم – مدد يا نبى – إله الكون – غريب الدار – والله بعودة يا رمضان – ع اللى جرى – مرحب شهر الصوم – يمه يا هوايا – ياليلة العيد "

ويشارك فى الغناء بالحفل الفنانة الموهوبة اشرقت نجمة برنامج المسابقات "ذا فويس كيدز" بجانب نخبة من نجوم الفرقة .