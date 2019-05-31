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أمين مجلس التعاون الخليجى: على إيران الكف عن دعم الإرهاب بالدول العربية

الجمعة، 31 مايو 2019 05:12 ص
أمين مجلس التعاون الخليجى: على إيران الكف عن دعم الإرهاب بالدول العربية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزيانى
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طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزيانى اليوم الجمعة إيران بالكف عن دعم الأعمال الإرهابية فى المنطقة، وتحسين علاقات الجوار مع الدول العربية. 
وقال الزياني - في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام القمتين العربية والخليجية الطارئتين بمكة المكرمة - إن هناك تشديدا بأن الدول العربية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي لديهما رغبة في السلام والتعاون مع إيران، ولكن يجب على إيران - قبل ذلك - أن تكف عن دعم الأعمال الإرهابية في الدول العربية وتحسن الجوار مع الدول العربية. 
وأكد الزياني وجود تأييد كبير من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لموقف المملكة العربية السعودية إزاء تعرضها للهجوم الإرهابي على محطات نفط بها، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة في تعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية قبالة سواحلها.


مجلس التعاون الخليجى

عبد اللطيف الزيانى

الخليج

إيران

اخبار العرب

عرب وعالم

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